I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando alla grande in vista della partita contro il Leicester. Ai microfoni dei giornalisti ha parlato il fantasista dell’Atalanta Ilicic (autore di una stagione formidabile sotto tutti i punti di vista), nella quale ha voluto esprimere qualche considerazione: tra condizione fisica, obbiettivi stagionali e ambiente orobico.



LE PAROLE DEL FANTASISTA DELL’ATALANTA ILICIC

QUESTIONE ENERGETICA – “Ora come ora sto bene, aldilà di qualche fastidio, un contesto assolutamente normale in questo periodo calcistico. In questo momento della preparazione è praticamente impossibile non fare fatica: da settembre in poi ci saranno dei periodi in cui dovremo giocare praticamente sempre. Bisogna ritrovare ogni volta energie ma soprattutto grandi motivazioni”.

Il calcio britannico è un contesto completamente diverso da quello italiano, stessa cosa vale anche per la UEFA Champions League, visto che li c’è tantissima competitività: dobbiamo essere pronti a tutto. In questa stagione abbiamo anche più tempo per prepararci adeguatamente a quelle che saranno le prossime sfide”.

All’Atalanta mi sento molto bene soprattutto fuori dal campo: un fattore che nelle mie esperienze precedenti non era mai accaduto. Per me è una grande famiglia: non ho mai visto un ambiente così fantastico, né in campo, né fuori, tifosi compresi”.