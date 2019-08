I nerazzurri di Gian Piero Gasperini si stanno preparando alla grande per la stagione più importante della società orobica: la Dea giocherà per la prima volta nella storia la UEFA Champions League. Il calciomercato si sta svolgendo nella giusta maniera, la preparazione sta andando a gonfie vele e il ritiro in Inghilterra ha dato risposte importanti per quanto concerne il “discorso campo”. Uno dei reparti dove i bergamaschi si sono maggiormente rinforzati è sicuramente l’attacco: Ruslan Malinovskyi (Genk) e Luis Muriel sono stati due grandissimi colpi di mercato. E proprio su questo contesto calcistico che il centravanti dell’Atalanta Zapata (autore di 23 goal in campionato), ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’, ha rilasciato qualche dichiarazione molto interessante tra opinioni sui nuovi acquisti e obbiettivi stagionali.

LE PAROLE DEL CENTRAVANTI DELL’ATALANTA DUVAN ZAPATA

ATTACCO MIGLIORATO CON RUSLAN E LUIS – “L’attacco? Penso che rispetto all’anno scorso abbiamo potenziato notevolmente il reparto offensivo sotto tutti i punti di vista. L’arrivo di Luis Muriel e di Ruslan Malinovskyi sono stati importanti per l’Atalanta: ci daranno una grande mano”.

OBBIETTIVO? MIGLIORARSI SEMPRE DI PIU’ – “Ora siamo molto più temibili rispetto alla stagione scorsa. Firma per ripetere gli stessi goal? Assolutamente no, il mio obbiettivo è fare meglio delle 23 reti scorse”.