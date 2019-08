Biglietti Roma Real Madrid 11 agosto: info e prezzi sui tagliandi

Tempo di grandi sfide per la nuova Roma targata Paulo Fonseca. Dopo I primi assaggi di calcio estivo, la squadra capitolina ha iniziato a fare sul serio e ieri, allo stadio Pierre-Mauroy il Lille, col risultato di 3-2.

Il prossimo 11 agosto, la Roma sarà di scena all’ Olimpico contro il Real Madrid, nell’ ambito della Mabel green cup, trofeo che si propone di sostenere la causa della sostenibilità ambientale. Un evento che offrirà anche l’ occasione di presentare la squadra ai tifosi.

Un’ amichevole di prestigio, per la quale si prevede una folta affluenza allo stadio.

La Roma ha infatti comunicato, sul proprio sito ufficiale, il prezzo dei tagliandi per l’ amichevole contro I blancos:



Le Curve Sud, Centrale e Laterale saranno disponibili, al prezzo di euro 15, con uno sconto di 5 euro per tutti gli abbonati.



La tribuna Montemario prevede biglietti dal costo di 35 euro (30 con la riduzione per tutti I possessori di abbonamento), mentre la tribuna Tevere offre I tagliandi al prezzo di 25 euro (20 col consueto sconto per gli abbonati).

Resteranno invece chiusi I settori Nord dello stadio (curve e tribune distinti).

Si prospetta una grande serata di calcio allo Stadio Olimpico. Quella di domenica prossima, sarà la seconda amichevole in pochi giorni contro una formazione spagnola (la Roma sarà impegnata mercoledí 7 contro l’ Atletico Bilbao).

I giallorossi sono pronti ad esibirsi davanti al proprio pubblico, nell’ auspicio di poter regalare maggiori soddisfazioni rispetto alla passata, deludente, stagione