Bologna-Villarreal: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 10 agosto

Precampionato quasi perfetto per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo sta combattendo contro l’avversario più duro, la leucemia che l’ha colpito il mese scorso. Le cure sono in atto e l’ex Lazio sta rispondendo bene. La sua squadra durante quest’estate gli sta dando delle grandi soddisfazioni: 5 partite disputate, 4 vittorie. La più rotonda contro il Bolzano per 9-0. I vari Destro, Sansone e Falcinelli si sono messi in evidenza tra le fila dei rossoblu, risultando già carichi per il prossimo campionato di Serie A.

Sabato 10 agosto, I bolognesi affronteranno in amichevole un avversario di tutto rispetto: il Villarreal. Gli spagnoli vengono anch’essi da un pre-season quasi impeccabile avendo collezionato 5 vittorie in 6 gare. Osservato speciale l’ex Milan, Carlos Bacca. Il colombiano è in grande forma e sta meravigliando tutti i fans del sottomarino giallo a suon di gol quest’estate. La sua esperienza al Milan non è stata così negativa – 31 reti in Serie A in 71 presenza – e la conoscenza del calcio nostrano potrebbe aiutarlo nell’affrontare i rossoblu. Calcio di inizio sabato 10 agosto, ore 21:50.

Bologna-Villarreal: diretta tv e streaming, dove vedere l’amichevole 10 agosto

Il match amichevole Bologna-Villarreal sarà trasmesso in diretta tv su TRC Bologna, domenica 10 agosto a partire dalle 21:50. Non è ancora presente una copertura streaming per il match. Qualora ci fossero novità, la redazione di SuperNews vi terrà informati a riguardo. Buona visione!