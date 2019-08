L’Atalanta si sta concentrando alla grande sulla nuova stagione calcistica, annata dove sarà protagonista in tre competizioni: Serie A, Coppa Italia, ma soprattutto la UEFA Champions League. Siamo ancora in tema di calciomercato e la Dea non è assolutamente ferma: Gian Piero Gasperini ha chiesto delle pedine importanti per completare la rosa sotto tutti i punti di vista, e dopo gli arrivi di Luis Muriel, Ruslan Malinovskyi e Martin Skrtel verrà preso un quarto rinforzo. Aldilà di statistiche, analisi tecnico tattiche e pronostici, la domanda che ci si pone è la seguente: l’Atalanta è diventata più forte rispetto alla stagione precedente? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri che, attraverso un sondaggio su Instagram, hanno espresso la loro considerazione dopo le dovute mosse di mercato.

L’OPINIONE DEI TIFOSI DELL’ATALANTA SULLA SQUADRA – I sostenitori della Dea sono carichi per l’annata più importante di tutti i tempi, anche se il mercato, ovviamente, ha posto opinioni diverse. Nonostante tutto, i dati del sondaggio (attraverso il profilo social atalantino filidavi_disax) sono stati abbastanza chiari: l’80 per cento del popolo della Dea crede che l’Atalanta sia più forte rispetto all’annata del terzo posto, il restante 20% sostiene che si può fare di più. Staremo a vedere nelle prossime settimane se la rosa di Gian Piero Gasperini verrà ulteriormente rinforzata.