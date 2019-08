Calendario Lazio: tutti gli impegni e I big match dei biancocelesti in questa Serie A

È iniziato nel migliore dei modi il precampionato della Lazio. I biancocelesti hanno infatti inanellato una serie di vittorie piuttosto nette nei primi due test prestagionali: un 5-0 alla Triestina e un 4-0 al Mantova, che fanno ben sperare per una squadra allenata, il quarto anno di fila, da Simone Inzaghi.

In attesa di affrontare avversari ben piú quotati, la squadra di Inzaghi si prepara all’ inizio della nuova stagione.

Il 29 luglio scorso si sono svolti I sorteggi per I calendari di Serie A, scopriamo insieme l’ ordine delle giornate toccate in sorte alla Lazio.



Lazio, calendario 2019/2020: analisi e big match in programma



Il campionato della Lazio, inizierà domenica 25 agosto (20:45), in trasferta, al Marassi di Genova, contro la Sampdoria.



Alla seconda giornata, sarà subito aria di derby: Lazio e Roma si affronteranno domenica 1 settembre alle ore 18:00, in un Olimilpico già in fibrillazione per il derby più “precoce” della storia.

Dopo due impegni più agevoli contro Spal e Parma, alla quinta giornata la Lazio sarà di scena a San Siro, dove ad attenderla ci sarà l’ Inter. Match importantissimo in chiave Champions, con I biancocelesti che, da tempo, cercano di qualificarsi al massimo torneo continentale per club.

Un primo snodo importante si avrà tra l’ 8° e la 11° giornata, con I capitolini che nell’ ordine affronteranno: Atalanta (casa), Fiorentina (trasferta), Torino (casa) e Milan (trasferta).

Dopo aver affrontato: Lecce, Sassuolo e Udinese, alla quindicesima giornata toccherà alla Juventus essere ospite della Lazio, una partita sempre molto combattuta, che ha visto I bianconeri faticare non poco sul campo delle aquile.



Alla diciannovesima, chiude la sfida col Napoli all’ Olimpico, per un calendario biancoceleste che, nella parte “calda” della stagione, si mostra alquanto equilibrato.

Lazio, calendario 2019-2020: curiosità

È la sesta volta che Sampdoria-Lazio segna il debutto in campionato dei biancocelesti.

Mai il derby è stato sorteggiato cosí presto. Ultimo precedente, la stagione 46/47, con la stracitradina in programma alla terza giornata.



Nel 2014/2015 Lazio-Napoli fu lo scontro diretto per la Champions, in programma all’ ultimo turno: la Lazio si impose per 2-4 al S. Paolo, qualificandosi per il massimo torneo continentale. Da allora, I biancocelesti non hanno piú preso parte alla Champions.

Lazio, calendario completo 2019/2020

1° Sampdoria-Lazio (25 agosto, 20:45)

2° Lazio-Rona (1 settembre, 18:00)

3° Spal-Lazio

4° Lazio-Parma

5° Inter-Lazio

6° Lazio-Genoa

7° Bologna-Lazio

8° Lazio-Atalanta

9° Fiorentina-Lazio

10° Lazio-Torino

11° Milan-Lazio

12° Lazio-Lecce

13° Sassuolo-Lazio

14° Lazio-Udinese

15° Lazio-Juventus

16° Cagliari-Lazio

17° Lazio-Verona

18° Brescia-Lazio

19° Lazio-Napoli