Calendario Serie B. Nella cornice del Chiostro di San Francesco di Ascoli è stato stilato il calendario del campionato cadetto riguardante la stagione 2019-2020. Il campionato di Serie B molto probabilmente si aprirà con l’anticipo di venerdì 23 agosto Pisa-Benevento, ancora non ufficializzato. Le altre gare interessanti della 1.a giornata di Serie B sono Perugia-Chievo e il derby calabrese Crotone-Cosenza. Ecco l’elenco completo delle gare della 1.a giornata di campionato:

Ascoli-Trapani;

Cittadella-Spezia;

Crotone-Cosenza;

Empoli-Juve Stabia;

Perugia-Chievo;

Pisa-Benevento;

Pordenone-Frosinone;

Salernitana-Pescara;

Venezia-Cremonese;

Virtus Entella-Livorno.

Calendario Serie B. Questa sera alle ore 20 verrà finalmente stilato il calendario di Serie B relativo alla stagione 2019/2020. Il calendario di Serie B verrà varato nel Chiostro di San Francesco di Ascoli e verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn, che detiene i diritti di tutte le partite del campionato cadetto. La Serie B in questa stagione compirà 90 anni, ma sarà l’88.esimo campionato considerando che le stagioni 1943/1944 e 1945/1946 non si sono mai disputate per via della Seconda Guerra Mondiale. In occasione di questo annivversario verrà svelato anche il nuovo pallone ufficiale targato Kappa e il nuovo logo del campionato di Serie B, inoltre il presidente della Lega B Balata svelerà i nuovi prodotti sociali inerenti alla nuova stagione. Il campionato di Serie B prenderà il via venerdì 23 agosto con il primo anticipo e terminerà giovedì 14 maggio del 2020. Saranno previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo e martedì 21 aprile. Si gioccherà anche a Pasquetta, esattamente lunedì 13 aprile 2020, inoltre confermati 2 turni nel periodo natalizio: 26 dicembre e domenica 29 dicembre, il campionato si fermerà per la sosta invernale dal 30 dicembre al 18 gennaio, sono state confermate anche le soste per le nazionali. In questa stagione il campionato sarà a 20 squadre dopo che nella passata stagione erano 19 le squadre del campionato cadetto ed una squadra a giornata riposava a turno. Al posto del Palermo, retrocesso in Serie D, è stato ripescato il Venezia che era retrocesso sul campo contro la Salernitana nei playout.

Calendario Serie B, i criteri. Nel varare il nuovo calendario di Serie B verranno rispettati alcuni criteri importanti: nelle ultime quattro giornate le gare in casa saranno alternate a quelle in trasferta; non ci potranno essere più di due coppie di gare in casa o in trasferta; nel caso di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta, una coppia di incontri deve essere in casa e l’altra in trasferta; vi sarà alternanza tra alcune squadre come Salernitana, Juve Stabia, Pisa, Livorno, Spezia e Virtus Entella; non sono previste “teste di serie”, dunque tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata; nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro squadre che si sono già incontrate nella prima giornata dello scorso campionato; nell’ultima giornata non possono incontrarsi squadre che si sono incontrate nello scorso campionato.

Calendario Serie B, come seguire il sorteggio in tv e streaming

Calendario Serie B, info diretta tv e streaming. Il sorteggio del calendario di Serie B, fissato per le 20, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguirlo scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese. Il sorteggio sarà visibile anche in chiaro su RaiSport HD, canale 57 della televisione.