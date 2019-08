CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA – Il via della campagna abbonamenti per l’Atalanta formato Champions League è scattato e il popolo atalantino non vede l’ora di vivere dal vivo questa fantastica stagione. Il club bergamasco ha sottolineato sul proprio sito ufficiale che sono stati sottoscritti più di 2mila rinnovi (per non parlare di oltre 700 tessere). Un grandissimo segno nonostante le polemiche degli ultimi giorni sui prezzi: i tifosi della Dea sono pronti a sostenere la squadra indipendentemente dal risultato e chissà, magari scrivere altre pagine importanti di storia atalantina.

TANTA VOGLIA DI ATALANTA: SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO… – Per la stagione della Champions League c’è tanta voglia di Atalanta e il popolo nerazzurro non fa altro che pensare alla propria Dea sulla cresta dell’onda Coppa dei Campioni. I tifosi orobici non si fanno condizionare dal risultato finale, e indipendentemente da come andrà a finire questa annata, l’unica cosa che conterà sarà solo “la maglia sudata”. Dopo tante scalate ora è giunto il momento per l’Atalanta di vivere una realtà fantastica, guardando tutti dall’alto in basso: dove ci sono le stelle. Il record della famiglia Bortolotti (con Cesare) targato 1984-1985? Staremo a vedere se verrà scritta, anche sotto questo aspetto, una grande pagina di storia bergamasca.

CAMPAGNA ABBONAMENTI ATALANTA: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ – L’Atalanta ha comunicato la situazione attraverso il proprio sito ufficiale (atalanta.it): “La Società comunica che alle 13 di oggi sono stati sottoscritti 3592 abbonamenti. Sono state inoltre emesse 727 nuove Dea Card. Si è aperta alle 10 di oggi, sabato 10 agosto, la Campagna abbonamenti alla Serie A TIM 2019-2020 dell’Atalanta. La Campagna si è aperta con la 1ª fase: da oggi e sino al 17 agosto i tifosi abbonati alla stagione 2018-2019 nei soli settori Curva Pisani, Distinti Nord e Tribuna UBI Banca Laterale scoperta (Lato Nord – “GCA”) potranno scegliere il proprio posto nel NUOVO settore CURVA NORD PISANI”