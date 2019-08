Cesena-Spal: diretta tv e streaming, amichevole giovedì 8 agosto

La Spal di Semplici sa solo vincere, o quasi. La squadra di Ferrara vuole continuare a stupire nel prossimo campionato di Serie A e il ritiro estivo non può far altro che sorridere i tifosi e il tecnico fiorentino. Ben 5 vittorie su 6 gare di pre-campionato sono un biglietto da visita niente male. Nell’ultimo match disputato, la Spal ha trovato solo un pari per 0-0 contro il Verona. Avversario più di livello in confronto agli altri incontrati fino ad adesso. La prossima amichevole in programma questo giovedì 8 agosto, sarà contro il Cesena, squadra che milita in Serie C e che ha già esordito in incontri ufficiali, avendo vinto per 2-1 contro il Rimini. In evidenza Cortesi e De Feudis, autori delle due reti decisive contro i riminesi allenati da Petrone. Un test senza dubbio interessante per entrambe le compagini, specialmente per il Cesena, abituato a giocare in serie superiori rispetto alla Serie C. Calcio d’inizio giovedì 8 agosto, ore 18.30.

Cesena-Spal, streaming e diretta tv del match amichevole, giovedì 8 agosto

La partita amichevole Cesena-Spal in programma giovedì 8 agosto alle ore 18.30, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente televisiva. Qualora ci fossero degli aggiornamenti in merito, la redazione di SuperNews vi informerà su questo sito. PE coloro che vogliono vedere la partita in streaming da smartphone, tablet o pc, consigliato di seguire le pagine Facebook ufficiali di entrambe le squadre, le quali potrebbero mandare in onda il match in diretta streaming.