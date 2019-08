Fiorentina-Napoli: streaming e diretta tv, dove vedere anticipo Serie A, 24 agosto ore 20:45

L’anticipo notturno di questa prima giornata di Serie A 2019/20, parte con un’affasciante Fiorentina-Napoli. C’è grande attesa per l’esordio in campionato dei viola guidati da Vincenzo Montella. Il nuovo presidente dei toscani, l’italoamericano Commisso, è riuscito a trattenere Federico Chiesa, resistendo alle sirene juventine. Un’impresa non da poco, condita pure da acquisti di qualità come Kevin Prince Boateng e Franck Ribery, approdato a Firenze proprio ieri. Il francese ha grande voglia di stupire dopo l’addio al Bayern Monaco e potrebbe essere impiegato da Montella a partire da domani. Spazio in avanti a Vlahovic. Anche se le banche per una sua presenza al Franchi in questa prima giornata, sono poche.

Il Napoli di Ancelotti vuole mantenere lo scettro di antagonista ufficiale della Juventus anche in questa stagione. I partenopei si sono rinforzati difensivamente con l’acquisto di Kostas Manolas, mentre in attacco è arrivato Lozano dal PSV. Il messicano è alle prese con dei problemi fisici e non sarà schierato titolare per la sfida con i viola. Calcio d’inizio sabato 24 agosto, ore 20:45.

Fiorentina-Napoli, diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A, 24 agosto ore 20:45

L’anticipo della prima giornata di Serie A, Fiorentina-Napoli, in programma sabato 24 agosto alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport e Sky Calcio. Sarà possibile vedere il match in streaming, direttamente su smartphone, tablet o pc, scaricando l’applicazione Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky. Buon divertimento!