Friburgo-Cagliari: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 3 agosto

Amichevole in vista contro i tedeschi del Friburgo per il Cagliari di Maran, sabato 3 agosto alle ore 14:30. I sardi sono reduci dal pareggio in amichevole contro gli inglesi del Leeds per 1-1 – rete di Birsa per i cagliaritani – e il test contro un club che milita in Bundesliga come il Friburgo, sarà senz’altro utile al tecnico veneto per stabilire precise gerarchie all’interno della sua squadra. Nelle precedenti amichevoli disputate contro Real Vicenza, FeralpiSalò e Chievo, il Cagliari si è distinto con due vittorie contro i vicentini e i veronesi, e un pari. In grande spolvero l’attaccante Pavoletti e il centrocampista bulgaro Despodov. I due hanno realizzato in questo match di preparazione 5 reti in due, dando dei dati importanti a Maran in vista dell’esordio in Serie A.

Anche il Friburgo sta dimostrando uno stato di forma invidiabili: nelle 5 amichevole finora disputate, i tedeschi ne hanno vinte 4, fallendo solo l’impegno con lo Stoccarda. La partita dunque sarà un test probante e significativo per entrambe le compagini. Calcio d’inizio ore 14:30, sabato 3 agosto.



Friburgo-Cagliari, diretta tv e streaming, dove vedere il match 3 agosto

Friburgo-Cagliari, diretta tv e streaming. L’amichevole tra Friburgo e Cagliari non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente italiana. Sarà possibile vedere il match in tv tramite l’emittente americana/canadese FloFC. Qualora si voglia vedere il match in streaming direttamente da smartphone, tablet o pc, consigliamo di visitare con frequenza le pagine Facebook ufficiali di entrambe le squadre, verificandone gli aggiornamenti. Sarà possibile seguire il match in tempo reale su siti come Sportface o Diretta.it.