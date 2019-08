GIRONE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta preparando al meglio per la seconda giornata di campionato contro il Torino, ma intanto oggi sono usciti i gironi di UEFA Champions League: competizione affrontata per la prima volta in 112 anni di storia atalantina. Per i nerazzurri bergamaschi è andata abbastanza bene: Manchester City, Shaktar e Dinamo Zagabria. Il sorteggio è andato abbastanza bene (sotto certi aspetti poteva andare peggio), ora non resta che aspettare e giocare per provare a scrivere altre storiche pagini indelebili. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. Ecco le sue parole dopo la giornata di oggi.

GIRONE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: LE PAROLE DEL PRESIDENTE

GIRONE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE: PARLA ANTONIO PERCASSI – “Mi sembra ancora di sognare, pensare che l’Atalanta faccia parte di questo gruppo di squadre è veramente una cosa affascinante. Sarà difficile ripetersi ma speriamo di fare grande figura in Champions. Sinceramente poteva andare molto peggio. A parte lo squadrone che è il Manchester City, le altre sono formazioni forti ma abbordabili per poter vincere. Per il club, la tifoseria e tutti noi questa è una cosa straordinaria. Di sicuro arriviamo quarti se riusciamo a fare meglio sarà un grandissimo risultato”.