Icardi vicino al Napoli, Ancelotti vuole chiudere il prima possibile

L’arrivo di Lukaku all’Inter sta rendendo ancora più accesa la sfida Napoli-Juventus per assicurarsi Mauro Icardi. Il bomber argentino sta aspettando impaziente la sua prossima destinazione che al momento tarda ad arrivare. Il 26enne sogna un approdo alla Juventus ma i partenopei spingono per la chiusura dell’operazione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, avrebbe già contattato l’attaccante sud americano, tentando di convincerlo ad accettare la proposta dei campani. La promessa è quella di un posto da titolare inamovibile data l’inaffidabilità di Milik, troppo spesso in infermeria.

Icardi sarebbe al centro del progetto di Ancelotti, il quale punta ad arrivare in alto in Champions League. Il Napoli ha già però presentato un offerta importante di 55 milioni di euro all’Inter, ma il giocatore non sarebbe convinto della destinazione perché sta aspettando la Juventus. Anche la Roma potrebbe prepotentemente entrare in corsa. I nerazzurri vogliono Edin Dzeko e Icardi può essere messo al centro della trattativa per arrivare al bosniaco dei giallorossi, in gol ieri nell’amichevole disputata all’Olimpico contro il Real Madrid. I nerazzurri potrebbero cedere Icardi alla Roma per 40 milioni più il cartellino di Dzeko. I capitolini ci stanno pensando ma la cosa certa è che Icardi vuole solo la Juventus. I bianconeri stanno cercando di piazzare i loro calciatori in uscita e una volta fatta cassa, Mauro potrebbe sbarcare a Torino.