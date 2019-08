Juventus-Napoli: diretta tv e streaming, dove vedere Serie A 31 agosto ore 20:45

Lo scoppiettante e inizio di questa Serie A 2019/20 prosegue con uno dei match più importanti. L’affascinante sfida Juventus-Napoli caratterizzerà questo 31 agosto. Il match andrà in scena alle ore 20:45 e l’Allianz Stadium é già tutto esaurito per il grande evento. L’uomo più atteso però sarà assente: Maurizio Sarri non sederà panchina con i bianconeri per via di una fastidiosa polmonite. Al suo posto, ci sarà Martusciello. In casa Juventus tiene banco la questione formazione. Le esclusioni di Paulo Dybala e di De Ligt a Parma, continuano a far rumore. Specialmente il mancato utilizzo dell’olandese. Dybala sta aspettando di sapere se il PSG farà un tentativo serio mentre il nuovo acquisto juventino, scalpita per fare il suo esordio in Serie A. Sarri però non ha garantito la presenza del 19enne contro i partenopei, e con ogni probabilità, in campo ci saranno Bonucci e Chiellini.

Il Napoli sfoggerà il suo nuovo centrale difensivo, Kostas Manolas, allo Stadium. Aspettando magari di acquistare Icardi dopo l’arrivo del messicano Lozano. Entrambe le squadre vengono da un vittoria: i bianconeri hanno avuto la meglio sul Parma mentre il Napoli ha battuto – tra le polemiche la Fiorentina. Calcio d’inizio sabato 31 agosto, ore 20:45.

Juventus-Napoli, diretta tv e streaming, dove vedere il match 31 agosto

Il match di Serie A, Juventus-Napoli, in programma sabato 31 agosto ore 20:45 sarà trasmesso in diretta ti su Sky, canali Sky Sport Serie A e canale Sky Sport 251. Coloro che vorranno vedere la partita in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go. Per coloro che non dispongono dell’abbonamento Sky, il match sarà visibile su NOW TV, tv web di Sky.