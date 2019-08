Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: spazio a Higuain, Dybala e Can in panca

Tutto pronto per il big match della seconda giornata tra Juventus e Napoli, in programma stasera, alle 20:45 presso l’ “Alianz Stadium” di Torino.

Già rese note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo stasera. Sarri si affida al solito 4-3-3, con De Ligt che sostituisce l’ infortunato Chiellini al centro della difesa. In coppia con l’ olandese c’ è Bonucci, con De Sciglio e Sandro ad agire sulle fasce. In porta, il titolare è, ovviamente, Szczesny.

A centrocampo, terzetto titolare composto da Khedira, Pjanic e Matuidi, mentre viene lasciato in panchina Emre Can. In attacco, riproposto il terzetto Ronaldo, Higuain, Douglas Costa, con Dybala grande escluso del match.

Ancelotti prova a sorprendere la sua ex squadra, e sceglie un 4-2-3-1 con Meret tra I pali, Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce, e la coppia Manolas-Koulibaly al centro. A centrocampo, I due mediani saranno Allan e Ruiz, con Callejon, Zielinski ed Insigne che agiranno dietro l’ unica punta: Mertens. Ancora in panchina Milik, che non pare trovare l’ apprezzamento del tecnico di Reggiolo.



Juventus-Napoli, formazioni ufficiali



Juventus (4-3-3) Szczesny; De sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri (in panchina Giovanni Martusciello)

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti