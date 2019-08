Lozano pronto a diventare un giocatore del Napoli! Le cifre dell’ accordo

Il Napoli batte un grande colpo in entrata e, dopo mesi di trattative, mette le mani su Hirving Lozano.

La giovane ala messicana del Psv Eindhoven, sbarca alle pendici del Vesuvio, per una cifra vicina ai 38 milioni. A rivelarlo è Sky, che sottolinea come De Laurentiis sia riuscito ad abbassare le pretese iniziali degli olandesi, che richiedevano l’ intero importo della clausola rescissoria (42 milioni).

Lozano dovrebbe arrivare quest’ oggi in Italia, e apporre la propria firma su un quinquennale da 4,5 milioni, più eventuali bonus legati a gol e presenze.

Il suo, rappresenta l’ acquisto più caro della gestione De Laurentiis in Campania, arrivando a superare anche la cifra sborsata per portare a Dimaro Gonzalo Higuain (36 milioni più bonus).

Ancelotti cominciaa vedere soddisfatte le prpprie aspettative: in attesa di un eventuale altro colpo (James Rodriguez?), il Napoli si assicura uno dei talenti piú forti in circolazione.

Ala dotata di un fisico brevilineo (174 centimetri d’ altezza), Lozano è un esterno duttile, impiegabile sia a destra che a sinistra.

Nonostante parta dalla posizione di esterno, ha dimostrato in carriera di avere un certo feeling con il gol: sono stati 45 I centri in soli due anni con il Psv. Lozano, già pilastro della nazionale messicana, si è mostrato prolifico anche in Champions, andando a segno quattro volte in sei partite.

Tra le sue doti principali, la velocitá e la progressione palla al piede, il tutto unito a una buona tecnica di base, e alla capacitá di saltare l’ uomo.

Potrà essere molto utile il suo inserimento, per garantire alternative di qualitá ai tre titolarissimi: Insigne, Mertens e Callejon.

Lozano è atteso oggi in Italia e, non solo il Napoli, ma anche la nostra Serie A, si arricchiscono di un nuovo talento.