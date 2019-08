Marsiglia-Napoli: dove vederla, streaming e diretta tv domenica 4 agosto

Lo stato di forma del Napoli di Ancelotti sta entusiasmando tutti. I partenopei sono reduci dall’ultima amichevole disputata a Edimburgo contro il Liverpool, e i risultati non possono che essere soddisfacenti: Insigne e compagni hanno letteralmente strapazzato i Reds campioni d’Europa con un netto 3-0. Una vendetta dell’amichevole estiva dello scorso anno, quando gli inglesi rifilarono una cinquina al club campano. La partita in terra scozzese è stata pur sempre un’amichevole, ma è assolutamente incoraggiante per gli azzurri napoletani in vista alla corsa per lo scudetto 2019/20.

Domenica 4 agosto ci sarà un’altro test significativo per il Napoli: il Marsiglia.

Il club di Ancelotti affronterà i francesi allo stadio Velodrome, alle ore 21. Un impegno senza dubbio da prendere con le molle ma di forte impatto, soprattutto a livello europeo. Ancelotti potrà testare al meglio la nuova coppia difensiva formata da Koulibaly e Manolas contro un avversario di valore come il Marsiglia, reduce dalla vittoria per 8-1 contro gli americani del DC United. Calcio d’inizio ore 21, domenica 4 agosto.



Marsiglia-Napoli, diretta tv e streaming amichevole 4 agosto

Il match amichevole Marsiglia-Napoli in programma domenica 4 agosto alle ore 21, sarà trasmesso su Sky Sport in Pay Per View, al prezzo di 10€. Per chi volesse vedere il match in streaming, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile collegarsi con il match tramite smartphone, tablet e computer.