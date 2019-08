Napoli-Barcellona: diretta tv e streaming, dove vedere amichevole 8 agosto

Il Napoli di Ancelotti continua la sua serie di amichevole preparatorie per la prossima stagione. I partenopei stanno facendo un ottima figura contro avversari molto quotati. L’ultima vittoria contro il Marsiglia al Velodrome testimonia il grande stato di forma dei campani. In queste amichevole si sono distinti i vari Mertens e Insigne, autori di grandi gol e azioni eccellenti per la squadra allenata dall’ex tecnico del Milan. Giovedì 8 agosto, i partenopei affronteranno il Barcellona di Valverde, avversario durissimo ma che non deve demotivare il team italiano, capace di rifilare 3 reti al Liverpool campione d’Europa. I catalani ancora devono amalgamarsi nel migliore dei modi. Non è ancora chiara la collocazione in campo del nuovo acquisto Antoine Griezmann, mentre sembra entrare sempre di più nei schemi di Valverde il centrocampista olandese De Jong, altro colpo di mercato blaugrana. Calcio d’inizio alle ore 01:30 di giovedì 8 agosto, nella notte di mercoledì 7.

Napoli-Barcellona, streaming e diretta tv, amichevole 8 agosto

Il match amichevole tra Napoli e Barcellona di giovedì 8 agosto alle ore 01:30 italiane, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in Pay Per View al prezzo di 10€. Per coloro che volessero vedere il match in streaming, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go dove sarà possibile vedere la partita da smartphone, tablet e computer. Buona visione!