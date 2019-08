Nizza-Marsiglia. All’ Allianz Riviera di Nizza con calcio d’inizio alle ore 21, i padroni di casa del Nizza guidati in panchina da un’ex conoscenza del calcio italiano come Patrick Vieira, ex calciatore di Juventus ed Inter, affronteranno il Marsiglia allenati da André Villas-Boas, che ha preso il posto di Rudy Garcia, il match è valido per il posticipo della 3.a giornata di Ligue 1 e sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. La Ligue 1 è giunta alla 3.a giornata ed al momento la classifica è guidata dal Rennes a punteggio pieno con 9 punti, inseguono 4 squadre a 6 punti, ovvero lo stesso Lione, Psg, Nizza ed Angers; chiude il Dijon a 0 punti. Il Nizza è partito con il piglio giusto in questa stagione, infatti i rossoneri sono a punteggio pieno con 6 punti dopo due giornate (vittorie contro Amiens e Nimes) e con un successo odierno agguanterebbero il Rennes al primo posto; l’ O.M, invece, non ha iniziato bene le stagione raccimolando 1 solo punto dopo due giornate, gli uomini di Villas-Boas hanno perso all’esordio contro il Reims ed hanno pareggiato contro il Nantes nell’ultimo turno. Nello scorso campionato il Nizza è arrivato 7° con 56 punti (15 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte); mentre gli ospiti hanno terminato la stagione in 5.a posizione con 61 punti (18 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte), mancando la qualificazione all’ Europa League.

Nizza-Marsiglia, le probabili formazioni. QUI NIZZA- Il mister dei rossoneri Vieira si affiderà al 4-3-3 con Clementia in porta; Burner, Herelle, Dante e Pelmard saranno i quattro difensori; nel cerchio di centrocampo spazio a Tameze, Cyprien e Lees Melon; davanti tridente offensivo composto da Ganago, Lusamba e Sacko in attesa del neo arrivo Ounas, in arrivo dal Napoli. QUI MARSIGLIA- Il tecnico portoghese degli ospiti Villas-Boas risponderà con lo stesso modulo, dunque 4-3-3 con Mandanda tra i pali; Sakai e Amavi presidieranno le corsie laterali con Kamara ed Alvaro al centro della difesa; a centrocampo agiranno Lopez, Luis Guistavo e l’ex romanista Strootman; davanti spazio al tridente composto da Sarr, Benedetto e Payet.

Nizza (4-3-3): Clementia; Burner, Herelle, Dante, Pelmard; Tameze, Cyprien, Lees Melou; Ganago, Lusamba, Sacko. All. Vieira.



Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sakai, Kamara, Alvaro, Amavi; Lopez, Gustavo, Strootman; Sarr, Benedetto, Payet. All. Villas-Boas.



Nizza-Marsiglia, come seguire il match in tv e streaming

Nizza-Marsiglia, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 3.a giornata della Ligue 1 sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Nizza-Marsiglia, i precedenti. Nell’ultimo precedente in campionato tra queste due squadre, a spuntarla fu il Marsiglia per 0-1, match che si giocò il 21 ottobre del 2018; i rossoneri non vincono in campionato contro l’ O.M dal 3-2 dell’ 11 settembre del 2016, mentre il 14 febbraio sempre del 2016 ci fu l’ultimo pareggio, incontro terminato 1-1.