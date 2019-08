Sorteggio Playoff Europa League: squadre partecipanti e suddivisioni in fasce

Domani pomeriggio, a Nyon, alle ore 13:30 italiane, si svolgeranno i sorteggi per determinare la composizione dei playoff che garantiranno l’ accesso ai gironi di Europa League.

La sola squadra italiana coinvolta nel sorteggio è il Torino che entra nell’ urna di Nyon dopo aver superato un primo turno preliminare contro gli ungheresi del Debrecen, e in attesa di affrontare i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk (andata l’ 8 agosto, ritorno il 15), e, qualora dovesse imporsi in questa doppia sfida, avrà diritto a disputare appunto i playoff per tentare l’ accesso alla fase a gironi. In totale, sono 80 le squadre ansiose di conoscere il proprio destino tramite l’ urna di Nyon.

SORTEGGIO PLAYOFF EUROPA LEAGUE: SQUADRE PARTECIPANTI E SUDDIVISIONE DELLE FASCE

Le squadre ammesse al sorteggio in vista dei playoff di Europa League sono state divise in due percorsi: piazzate e campioni, a loro volta suddivise in squadre di prima e seconda fascia.





PERCORSO PIAZZATE:

Le squadre sono suddivise in tre gruppi, ciascuno comprendente club di prima e seconda fascia. Ogni club può affrontare solo i team sorteggiati nel suo gruppo. Il Torino è una non testa di serie nel gruppo 1. La vincente di ciascun incontro del terzo turno preliminare inserita tra le teste di serie, ha la possibilità di essere sorteggiata con la vincente di ciascun incontro previsto per le non teste di serie del rispettivo gruppo.

Questo l’ elenco diramato dal Uefa, consultabile sul sito dell’ organo calcistico:

GRUPPO 1

Teste di serie

1: Pyunik (ARM)/ Wolverhampton Wanderers (ENG)

2: Legia Warszawa (POL)/ Atromitos (GRE)

3: FCSB (ROU)/ Mladá Boleslav (CZE)

4: Haugesund (NOR)/ PSV Eindhoven (NED)

Non teste di serie

5: Torino (ITA)/ Shakhtyor Soligorsk (BLR)

6: Ventspils(LVA) / Vitória SC (POR)

7: Austria Vienna (AUT)/ Apollon Limassol (CYP)

8: Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)



Gruppo 2

Teste di serie

1: Sparta Praga (CZE)/Trabzonspor (TUR)

2: Feyenoord (NED)\Dynamo Tbilisi (GEO)

3: Aek Larnaca(CYP)/Gent (BEL)

4: Lucerna (SUI)/Espanyol (ESP)

Non teste di serie

5: Universitatea Craiova (ROU)/AEK ATENE (GRE)

6: Rijeka (CRO)/Aberdeen (SCO)

7: CSKA Sofia (BUL)/Zorya Luahnsk (UKR)

8: Norrkopin (SWE)/Apoel Beer-Sheeva (ISR)

Gruppo 3

Teste di serie

1: Royal Antwerp (BEL)/Viktoria Plzen (CZE)

2: Brondby (DEN)/Braga (POR)

3: Vaduz (LIE)/Eintraicht Francoforte (GER)

4: Malmo (SWE)/Zrinjski (BHI)

5: Partizan (SRB)/Malatyaspor (TUR)

Non teste di serie

6: Thun (SUI)/Spartak Mosca (RUS)

7: Molde (NOR)/Aris Theesaloniki (GRE)

8: Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL)/Strasburgo (FRA)

9: Mariupol (UKR)/ AZ Alkmaar (NED)

10: Neftci (AZE)/Bnei Yahuda Tel-Aviv(ISR)

PERCORSO CAMPIONI:

Partecipano le 6 squadre perdenti del terzo turno preliminare di Champions League (in veste di teste di serie) e le vincenti del terzo turno preliminare di Europa League, inserite nel percorso campioni. In questo caso, si è proceduto a dividere le squadre in due gruppi distinti:

Gruppo 1

Teste di serie

1: CFR Cluji (ROU)/Celtic (SCO)

2: Dinamo Zagabria (CRO)/ Ferencvaros (HUN)

3: Stella Rossa di Belgrado (SRB)/Copenaghen (DEN)

Non teste di serie

4: Vincitrice gara 1: Maccabi Tel Haviv (ISR)/Suduva (LTU)

5: Vincitrice gara 2: Araat Armenia (ARM)/ Saburtalo (GEO)

6: Vincitrice gara 3: Riga (LVA)/Helsinki (FIN)

7: Vincitrice gara 4: Dudelange (LUX)/Nomme Kalju (EST)

8: Vincitrice gara 5: Sheriff Tiraspol (MDA)/AIK (SWE)

Gruppo 2

Teste di serie

4: Apoel (CYP)/Qarabag (AZE)

5: Paok (GRE)/Ajax (NED)

6: Maribor (SVN)/Rosemborg (NOR)

Non teste di serie

Vincitrice gara 6: Sutjeska (MNE)/Linfield (NIR)

Vincitrice gara 7: Ludogorets (BUL)/The New Saints (WAL)

Vincitrice gara 8: Sarajevo (BIH)/Bate Borisov (BLR)

Vincitrice gara 9: Astana(KAZ)/Valletta (MLT)

Vincitrice gara 10: Slovan Bratislava (SVK)/Dundlak (IRL)

Il percorso campioni segue una procedura leggermente diversa rispetto ai piazzati con le perdenti degli scontri di Champions (le teste di serie) che vengono accoppiate alle non testa di serie fino a che non si esauriscono. Da allora, gli accoppiamenti sono liberi.

La prima squadra ad essere sorteggiata gioca in casa, la seconda in trasferta.

Le gare si svolgeranno il 22 agosto (andata) e il 29 agosto (ritorno)

SuperNews seguirà, per voi, domani la diretta live di tutti i sorteggi. Non mancate all’ appuntamento, dunque e non scordate di seguirci!