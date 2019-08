Spezia-Sampdoria: streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 7 agosto

Amichevole pre-campionato per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco e lo Spezia di Vincenzo Italiano, mercoledì 7 agosto. I blucerchiati sono reduci dal match contro il Monaco, perso per 1-0 con rete del colombiano Radamel Falcao. I liguri però hanno disputato un buon precampionato e l’ex allenatore della Roma può essere soddisfatto dei suoi. Anche lo Spezia pare essere già in clima campionato e l’amichevole vinta con la Fermana per 3-0 è un risultato che da morale. In grande evidenza l’attaccante Ricci, in gol due volte con la Fermana e autore della rete del pari contro l’Ascoli. Test assolutamente importante per gli uomini di Italiano, che disputeranno il secondo turno di Coppa Italia l’11 agosto contro la Pro Patria. Il prossimo appuntamento della Sampdoria dopo la sfida con lo Spezia, sarà contro il Parma. Amichevole con il sapore di Serie A. La sfida Spezia-Sampdoria si disputerà mercoledì 7 agosto alle ore 20:30.

Spezia-Sampdoria, diretta tv e streaming dell’amichevole 7 agosto

Il match amichevole Spezia-Sampdoria non sarà al momento coperto da nessuna emittente televisiva per la diretta tv, ma qualora ci fossero aggiornamenti di palinsesto, SuperNews riporterà gli aggiornamenti. Per coloro che vorranno seguire la diretta streaming del match mediante tablet, smartphone o computer, al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito. Vi consigliamo di seguire entrambi i profili Facebook delle due squadre dove sarà possibile vedere gli aggiornamenti in tempo reale del match, ed eventualmente la diretta streaming.