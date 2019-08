Streaming Brescia-Real Valladolid: orario e dove vedere il match oggi 10 agosto

Amichevole dal sapore internazionale per il Brescia di mister Corini che, oggi alle 18:30 affronta il Real Valladolid nell’ ultimo test prima del terzo turno preliminare di coppa Italia.

Brescia-Real Valladolid: presentazione del match



La sfida che ci apprestiamo a vivere questo pomeriggio assume, per certi versi, dei connotati “storici”: sarà infatti il primo precedente assoluto tra le due compagini, che si trovano, per la prima volta, contrapposte una di fronte all’ altra.

Il Brescia di Corini, neopromosso in Serie A, è reduce da un ottimo precampionato, in cui è riuscito ad imporsi su un avversario di valore quale il Besikhtas per 2-0.

I nuovi innesti, come il portiere Joronen e Nicolas Ayè, saranno di grande aiuto, garantendo esperienza e rapidità a una formazione resasi protagonista di una cavalcata inarrestabile lo scorso anno, e che è riuscita nell’ impresa di trattenere il giovane astro Sandro Tonali.

La squadra del patron Cellino se la vedrà con la Real Valladolid, la quale, raggiunta la salvezza nello scorso campionato, si appresta ad esordire nell’ imminente edizione della Liga, domenica prossima, contro il Betis Siviglia. Una sfida affascinante, che potrebbe fornire a Corini buone indicazioni in vista dell’ inizio della stagione.

Streaming Brescia-Real Valladolid: orario e dove vedere il match



Il match si disputerá oggi alle 18:30, ma purtroppo, non sembra esserne garantita la copertura televisiva. Eventualmente, si potrà provare a vedere la partita, suj canali social delle due squadre.