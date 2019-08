Torino-Soligorsk. Allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ i granata di Walter Mazzarri affrontano il Soligorsk di Sergei Tashuyev per l’andata del 3° Turno preliminare della Uefa Europa League, la vincente di questo match affronterà nei Playoff (andata giovedì 22 agosto, ritorno giovedì 29 agosto) la vincente della sfida tra Pyunik e Wolverhampton, il match di questa sera è in programma per le ore 21. Il Torino è entrato in gioco in quest’edizione della Uefa Europa League prendendo il posto del Milan, escluso dalla Uefa per le questioni riguardanti il Fair Play Finanziario, e ha affrontanto nel turno precedente gli ungheresi del Debrecen, l’andata giocata sul neutro del ‘Moccagatta’ di Alessandria si era conclusa con il punteggio di 3-0, mentre il ritorno in Ungheria ha visto i granata prevalere con il punteggio di 1-4 in trasferta. I bielorussi del Soligorsk, invece, sul loro cammino hanno già affrontato due turni preliminari: nel Primo hanno affrontato gli scozzesi dell’Hibernians vincendo sia all’andata in Scozia che al ritorno a Minsk con il risultato di 1-0, mentre al Secondo Turno i bielorussi hanno incrociato i danesi dell’Esbjerg, battuti all’andata 0-2 in Danimarca, mentre il ritorno a Minsk si era concluso sul punteggio di 0-0. Per accedere alla fase a gironi di Europa League, il Torino deve prima superare l’ostacolo bielorusso e poi superare il turno dei Playoff dove molto probabilmente l’avversaria degli uomini di Mazzarri sarà il Wolverhampton dell’ex milanista Cutrone. Torino-Soligorsk sarà arbitrata dall’arbitro polacco Daniel Stefanski.

Torino-Soligorsk, le probabili formazioni. QUI TORINO-Il tecnico dei granata Mazzarri si affiderà al consueto 3-4-1-2 con Sirigu tra i pali; la difesa a 3 sarà composta da Izzo, N’Koulou e Bremer; sulle corsie esterne agiranno De Silvestri e Ansaldi, mentre in mediana spazio a Meite e Rincon; alle spalle delle coppia d’attacco composta da capitan Belotti e Zaza, ci sarà il trequartista Berenguer. QUI SOLIGORSK-Il mister dei bielorussi Tashuyev risponderà con il classico 4-4-2 con Klimovich in porta; in difesa spazio a Matveychik, Rybak, Sachivko ed Antic; a centrocampo giocheranno Tatarkov, Ebong, Szoke e Balanovich; in attacco spazio alla coppia Bakaj-Kovalev.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri.

Soligorsk (4-4-2): Klimovich; Matveychik, Rybak, Sachivko, Antic; Tatarkov, Ebong, Szoke, Balanovich; Bakaj, Kovalev. All. Tashuyev.

Torino-Soligorsk, come seguire il match in tv e streaming

Torino-Soligorsk, info diretta tv e streaming. Questo 3° Turno preliminare di Europa League, calcio d’inizio fissato per le ore 21, verrà trasmesso su Sky Sport Uno, il match sarà visibile anche sul digitale terrestre oltre che sul satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.