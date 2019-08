UFFICIALE: Dida torna al Milan come preparatore dei portieri Under 17

Il Milan ai milanisti. La società di via Aldo Rossi ha infatti ufficializzato, nella giornata di ieri, un gradito ritorno: si tratta di Nelson Dida, ex portiere brasiliano classe 1973, nonchè autentica leggenda milanista.



Legatosi al Milan sin dal 1999, dopo alcuni anni trascorsi in prestito nella terra Natale, Dida si è imposto stabilmente come portiere titolare agli ordini di Ancelotti nella stagione 2002/2003, quando si è reso eroe della finale di Champions disputata contro la Juventus a Manchester, neutralizzando ben tre calci di rigore (Zalayeta, Montero e Trezeguet).

Raccolti tanti successi in maglia rossonera, Dida ha lasciato Milano nel 2010, ormai alla soglia dei 37 anni.

Dopo sporadiche riprese dell’ attività agonistica, il brasiliano ha finalmente appeso I guantoni al chiodo nell’ estate 2015, intraprendendo la carriera da allenatore.

Una carriera che ora lo riporta a casa, in qualità di preparatore dei portieri under 17 del Milan.

Ad annunciarne l’ arrivo, attraverso un comunicato, la stessa squadra rossonera che, focalizzandosi sui ritiri delle formazioni giovanili, ha scritto:

“Tra le novità degli staff tecnici del Vivaio rossonero c’è un ritorno speciale, quello di Nelson Dida, portiere del Milan dal 2000 al 2010 e artefice di tanti successi. Dida torna al suo club per occuparsi della preparazione dei portieri U17″.

Gradito ritorno per il Milan che, attraverso le proprie bandiere, spera di inculcare la classe e lo spirito vincente alle nuove leve.