Genoa-Fiorentina streaming gratis e diretta tv Sky, Serie A oggi dalle 20.45

Genoa-Fiorentina, info diretta tv e streaming gratis Sky. Dopo l’antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis ed ecco una tre giorni di puro calcio, iniziata ieri con il derby Bologna-Spal. Tra le gare in programma questa sera spicca Genoa-Fiorentina, che l’anno scorso valse la salvezza per entrambe le compagini, proprio all’ultima di campionato. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la gara in diretta tv e streaming gratis.



Dopo l’ottimo esordio di domenica in casa della Roma, oggi il Genoa deve trovare continuità e la sfida con la Fiorentina potrebbe essere la chiave giusta per capire le ambizioni del club ligure di Preziosi. Il tecnico Andreazzoli dovrebbe schierare il 3-5-2 con Radu a difendere i pali; in difesa agiranno Criscito, Romero e Zapata, con Biraschi che partirà dalla panchina; centrocampo formato dal neo arrivato Schone insieme a Radovanovic e Barreca, favorito su Pajac; in attacco duo composto da Kouamè e Pinamonti.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Radu; Criscito, Romero, Zapata; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Schone, Barreca; Kouamè, Pinamonti. All.: Andreazzoli

Dopo il k.o beffardo maturato alla prima giornata di campionato con il Napoli, oggi i viola dovranno vincere per conquistare i primi tre punti dell’era Commisso. Il tecnico Montella dovrebbe schierare il 4-3-3 con Dragowski tra i pali; difesa a quattro con Lirola, Milenkovic, Pezzella e Dalbert, che potrebbe partire dall’inizio dopo essere arrivato dall’Inter; a centrocampo Castrovilli preferito su Benassi, mentre sono sicuri della maglia Pulgar e Badelj; in attacco Boateng ancora titolare insieme a Chiesa e Sottil, con Ribery pronto ad entrare a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Chiesa, Boateng. All.: Montella

Questa la terna arbitrale della sfida dello Stadio Marassi: arbitra il sign. Pietro Giacomelli, assistenti i sign. Tolfo – Mondin, IV uomo il sign. Abbattista. Alla V.A.R. Banti e Liberti.



Genoa – Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport



Dove vedere Genoa-Fiorentina, diretta tv e live streaming oggi 01 settembre

Come vedere Genoa-Fiorentina in tv? La telecronaca della partita – dalle 20.45 su Sky Sport Serie A HD (ch. 251 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Federico Zancan, affiancato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Riccardo Re. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Genoa-Fiorentina, Serie A 2.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Marassi sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.



Genoa – Fiorentina in diretta sulla Rai: tv e radio

Genoa-Fiorentina, sfida valida come gara della 2a giornata di Serie A TIM, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Cristiano Piccinelli in diretta dallo stadio Marassi di Genova a partire dalle ore 20.35.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.