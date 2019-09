Hellas Verona-Milan streaming gratis e Diretta Tv Serie A: Dove vedere il match

Si conclude la pausa delle nazionali e ricomincia finalmente il campionato che avevamo lasciato dopo due sole giornate.

Di fronte troviamo due squadre con ambizioni sicuramente differenti, ma che arrivano con due sensazioni quasi opposte.

L’Hellas Verona, fresco della promozione in Serie A ha iniziato sicuramente sorprendendo un po’ tutti portando a casa 4 punti nelle prime due giornate di campionato.

Si presenta quindi al Bentegodi sicuro dei propri mezzi e con tutti i presupposti per continuare su questa strada.

Il Milan invece, ha come obiettivo finale una delle prime quattro posizioni di Serie A, per ottenere la qualificazione in Champions League che manca ormai da qualche stagione.

A Verona i rossoneri si presenteranno con i 3 punti conquistati alla seconda giornata contro il Brescia, dopo un esordio di campionato davvero complicato.

La speranza è quella che si possano intravedere ulteriori miglioramenti, anche grazie all’ingresso dei nuovi giocatori che per adattamento o per infortunio non sono stati ancora impiegati.

Come indicato dalle Probabili Formazioni in Hellas Verona-Milan non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti di formazione da una parte e dall’altra.

Dove vedere il match in Diretta Tv e Streaming Domenica 15 Settembre

Hellas Verona-Milan 15/09/2019 ore 20.45

Stadio: Mercantonio Bentegodi

Arbitro: Manganiello

Diretta Tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go

Ora che avete tutte le informazioni, buon Hellas Verona-Milan a tutti!