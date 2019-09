Inter, la frase di Conte vs Sarri fa infuriare i tifosi della Juventus: insulti e polemiche sui social

Conte risponde a Sarri, il tifo bianconero non la prende bene. Terza giornata di campionato e primi screzi tra i due allenatori. Sarri si è lamentato del caldo alle 15 come motivazione della scialba prestazione contro la Fiorentina, pronta è stata la risposta del collega. Il leccese non le ha mai mandate a dire, si sa. “Sarri stia tranquillo, ora sta con i forti”, questa è la frase incriminata che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri che ancora non gli hanno perdonato il passaggio ai rivali dell’Inter dopo una vita da bandiera del loro club sia in campo che in panchina. In questi giorni i social sono stati inondati da messaggi come “Il “potere”, come lo chiama #Conte, lo proteggeva e tutelava quando il resto d’Italia, soprattutto i suoi tifosi di adesso, gli buttava addosso palate di melma per il calcio scommesse. Quando sputi dove hai mangiato tutta la vita, non meriti più rispetto. #Juventus #Juve”.

Le parole di Conte fanno discutere, l a richiesta particolare dei tifosi. La scelta professionale dell’allenatore dell’Inter non è stata per nulla digerita dalla maggior parte dei supporters bianconeri che lo hanno eletto per anni come simbolo della juventinità. Dopo la frase “Sarri ora sta dalla parte dei forti”, alcuni sostenitori bianconeri hanno lanciato una particolare richiesta su Twitter “I tifosi della @juventusfc vorrebbero che ad #AntonioConte fosse tolta la stella” e si sono scatenati sui social con commenti come: ” Sei patetico, una società che ti ha cresciuto, educato, difeso quando i cartonati ti insultavano, non merita le tue parole da traditore”. Conte è diventato il nemico numero uno?