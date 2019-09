INTER-LAZIO FORMAZIONI: PROFUMO DI ALTA CLASSIFICA – Uno dei match più importanti della quinta giornata del campionato di Serie A Tim: la capolista Inter (vittoriosa nel derby contro il Milan) ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi. I nerazzurri vivono un momento magico vincendo tutte le prime quattro giornate, dimostrando il grandissimo potenziale della squadra di Antonio Conte; dall’altra parte c’è una Lazio lanciata verso le zone alte della classifica, rimanendo in piena zona Europa. Si prospetta sicuramente una grande battaglia e nessuna delle due è intenzionata a perdere punti per strada. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Inter-Lazio.

INTER-LAZIO FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Per l’Inter di Conte 3-5-2 con l’ex giocatore dell’Udinese Sanchez che scalpita per un posto in attacco. Certezze nerazzurre come Martinez, Lukaku, Candreva e Asamoah, anche se in fascia potrebbe scattare l’ora di Biraghi. Gli uomini di Simone Inzaghi tenteranno di effettuare un colpo esterno: chiavi della difesa a Luiz Felipe insieme ad Acerbi e Radu. La fase offensiva sarà affidata a Correa e Immobile; mentre a centrocampo Lazzari, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Lulic avranno il compito di dare una mano sia in attacco che in difesa.

INTER-LAZIO FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, Lukaku.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.