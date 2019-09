Inter-Udinese: diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A, sabato 14 settembre ore 20:45

C’è grande attesa per questa terza apparizione dell’Inter di Antonio Conte, contro l’Udinese di Tudor. I nerazzurri vengono dalla sofferta vittoria di Cagliari, arrivata grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Entrambe le punte agli ordini del tecnico pugliese, sono in uno stato di grazia invidiabile. Il bomber belga è andato in gol con la sua nazionale nell’importante trasferta in Scozia, vinta dal Belgio per 4-0. Il 22enne argentino non ha fatto sentire la mancanza di Messi tra le fila dell’Argentina, rifilando addirittura 3 gol al Messico. Uno più bello dell’altro. Se Conte gongola per via dello stato di forma dei suoi attaccanti, il tecnico croato dell’Udinese, Igor Tudor, non può essere dello stesso avviso. I friulani sono partiti bene grazie alla vittoria per 1-0 contro il Milan nella prima giornata, ma nella seconda hanno dovuto arrendersi al Parma di Gervinho. Impostosi a Udine con un netto 3-1. Una brutta caduta per i bianconeri e affrontare l’Inter a San Siro per riscattarsi, non è tra gli impegni più semplici. Grande attesa anche per il grande ex del match: Alexis Sanchez. Il cileno appena approdato a Milano, giocò in Italia proprio tra le fila dell’Udinese. Club che lo scoprì e che lo fece esplodere nel grande calcio. Calcio d’inizio ore 20:45, sabato 14 settembre.

Inter-Udinese, diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A, sabato 14 settembre

La partita di Serie A, Inter-Udinese, in programma sabato 14 settembre alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, che ha l’esclusiva. Per coloro che vogliono vedere il match in streaming gratis, basterà collegarsi a DAZN, attivando il mese di offerta gratis. Una volta terminata l’offerta di 30 giorni, il servizio ammonterà a 9,99€ al mese. Buon divertimento!