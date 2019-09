Manchester United-Astana: diretta tv e streaming, dove vedere Europa League, 19 settembre ore 21

Sperava in un esordio in Champions League il Manchester United di Solskjaer. I Red Devils hanno fallito nella scorsa stagione l’accesso all’Europa che conta, dovendosi accontentare del palcoscenico europeo meno importante: quello della Europa League. La competizione è senza dubbio di tutto rispetto, ma la squadra di Old Trafford punta ad ambire ad altri palcoscenici. La realtà però è questa al momento è il tecnico norvegese vuole partire subito con un successo.

I kazaki dell’Astana non sembra un avversario temibile ma ciò che è allarmante in casa United, sono i tanti assenti: infatti, la lista degli indisponibili per questo esordio in Europa è molto lunga: Martial, Bailly, Pogba, Dalot, Fosu-Mensah e Shaw non saranno della partita. In avanti dunque spazio al solito Rashford, in gol sabato scorso contro il Leicester ma su calcio di rigore. Dato il dominio già scritto di Liverpool e Manchester City in Premier League, lo United punta deciso alla conquista della Europa League. Soprattutto dopo il rinnovo di David De Gea, estremo difensore e beniamino della tifoseria. Lo spagnolo ha rinnovato con il club inglese fino al 2023, scacciando via le voci riguardo un possibile addio. Notizia senz’altro positiva prima dell’esordio in Europa League. Calcio d’inizio giovedì 19 settembre, ore 21.

Manchester United-Astana: diretta tv e streaming, dove vedere Europa League, giovedì 19 settembre

Il match di Europa League, Manchester United-Astana, in programma giovedì 19 settembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky in esclusiva, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, sarà possibile farlo attraverso l’applicazione Sky Go. Consigliamo anche la nuova piattaforma tv streaming di Sky, NOW TV. Buona visione!