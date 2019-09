Monza-Pro Vercelli streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 14 settembre

Monza-Pro Vercelli, scontro al vertice nel girone A. Gli uomini di mister Brocchi sono reduci dal rocambolesco successo nei minuti di recupero nel derby contro il Como e con tre vittorie in altrettante gare sono in testa alla classifica. Berlusconi e Galliani hanno sogni di gloria per questa stagione e l’inizio fa ben sperare per una promozione in Serie B che sulla carta potrebbe diventare realtà. I piemontesi allenati da Alberto Gilardino hanno totalizzato 6 punti con due vittorie in casa e una sconfitta in trasferta contro il Lecco nel secondo turno. Il match Monza-Pro Vercelli, valevole per la quarta giornata del girone A della Serie C 2019/20, si gioca sabato 14 settembre alle ore 20.45 nello stadio Brianteo di Monza. Le due squadre si sono affrontate nella scorsa edizione della Coppa Italia Serie C con la vittoria del Monza nei quarti di finale, mentre in campionato non si affrontano dal 2012. L’arbitro della sfida sarà il signor Rutella della sezione di Enna.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA-PRO VERCELLI

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Sampirisi; Fossati, D’Errico, Armellino; Chiricò; Brighenti, Finotto. Allenatore: Brocchi

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Auriletto, Masi, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Azzi, Comi, Varas. Allenatore: Gilardino

Dove vedere Monza-Pro Vercelli, diretta tv e streaming

Il match Monza-Pro Vercelli sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.