E’ un momento più che positivo quello del Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la serata d’esordio fantastica in Champions League contro il Liverpool campione d’Europa, i campani hanno proseguito il proprio momento positivo vincendo per 4-1 in casa del Lecce. Impressiona il grande stato di forma di Fernando Llorente. Il 34enne spagnolo, arrivato verso la fine della sessione di calciomercato estivo quasi in anonimato dopo una buona stagione con il Tottenham, è andato in gol per ben tre volte in una settimana: una contro il Liverpool in Champions League e due domenica scorsa con il Lecce. Un’uomo senz’altro da tenere d’occhio in vista per questa 5a giornata di Serie A 2019/20 di mercoledì 25 settembre in programma al San Paolo, contro il Cagliari di Maran. Il Napoli dovrà far fronte a due assenze importanti come quelle di Manolas e Allan, ma anche i sardi non sono da meno dato che non potranno contare su Cragno, Farago e Pavoletti. Considerando le dubbie presenze di Nainggolan e Mattiello. Il match promette spettacolo per via dell’ottimo stato di forma delle due squadre: due vittorie consecutive per i sardi su Parma e Genoa dopo un avvio difficile contraddistinto da due sconfitte casalinghe contro Inter e Brescia. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 25 settembre.

Napoli-Cagliari, streaming e diretta tv, dove vedere Serie A mercoledì 25 settembre

Il match Napoli-Cagliari, valido per la 5a giornata di Serie A in programma mercoledì 25 settembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, Sky Sport Serie A (canali 202 e 249) e Sky Sport canale 255. Il match sarà visibile anche sulla nuova piattaforma tv di Sky, NOW TV. Pe coloro che vogliano vedere il match in streaming, sarà disponibile attraverso l’applicazione Sky Go, facile da scaricare per tutti gli abbonati Sky.