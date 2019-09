Post partita Napoli-Cagliari, lite Marocchi-Insigne. Lui: “Intensità bassa? Un’offesa per noi calciatori”

Post partita Napoli-Cagliari, lite Marocchi-Insigne in diretta. Lui: “Intensità bassa? Un’offesa per noi calciatori”. Un post partita davvero intenso quello che si è verificato ieri sera, al termine della sfida del San Paolo tra Napoli e Cagliari, in diretta su Sky Sport. L’attaccante Lorenzo Insigne ha risposto in maniera accesa all’opinionista Giancarlo Marocchi sulle critiche sulla poca intensità del Napoli. Lui gli ha risposto “Un’offesa per noi calciatori”.

Polemiche a non finire nel post partita di Napoli-Cagliari – perso dai padroni di casa per un gol di Castro all’87’ minuto del secondo tempo e quindi ko del Napoli tra le mura amiche – tra Lorenzo Insigne e Giancarlo Marocchi. L’opinionista, nello studio di Sky Sport, ha affermato che il Napoli ha giocato con l’intensità di un’amichevole estiva. Non si sono fatte attendere le repliche del giocatore, che in diretta tv, ha risposto con toni accesi all’ex centrocampista, affermando che l’intensità c’è anche nelle amichevoli pre-stagionali.

“Ancora insisti a dire amichevole? Noi anche quando facciamo le amichevoli a Dimaro mettiamo intensità. Queste tue opinioni dopo la partita fanno male. Secondo me è un’ offesa nei confronti di un giocatore sentirsi dire che abbiamo giocato con la stessa intensità di un’amichevole a Dimaro.” Insigne ha poi anche risposto alle critiche per le giocate mancate e per gli attacchi nel post-gara, prima di scusarsi in maniera ironica dando ragione all’opinionista: “Se dobbiamo essere attaccati così dopo una partita… Io tutta questa poca intensità non l’ho vista. Se il tunnel lo facevo bene Insigne era un fenomeno. Se Insigne sbaglia un tunnel…“.



