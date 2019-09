Probabili Formazioni Serie A 6a giornata: Inter con Lautaro e Sanchez dal 1′?

Neanche il tempo di chiudere il sipario sulla quinta giornata di campionato (terminata con la sconfitta del Milan in casa del Torino), che la Serie A si prepara per il sesto turno con vista alle coppe europee che si giocheranno il prossimo Martedì.

Il sesto turno della massima competizione calcistica italiana si aprirà Sabato pomeriggio alle ore 15.00 con la sfida all’Allianz Stadium tra la nuova Juventus di Maurizio Sarri e la Spal di Semplici, in una partita che potrebbe regalare (almeno per qualche ora) nuovamente la vetta ai bianconeri.

A seguire nella stessa giornata, alle ore 18.00, è previsto il match a Genova tra la Sampdoria e l’Inter. Le due squadre arrivano a questa sfida con due umori completamente opposti: da una parte c’è l’Inter di Antonio Conte che viaggia a ritmi molto alti con ben 15 punti guadagnati su 15 disponibili, dall’altra c’è una Sampdoria che fatica a trovare la via del goal e risultati positivi.

Alle ore 20.45 invece è in programma la sfida tra il Sassuolo ed Atalanta al Mapei Stadium.

Nella giornata di Domenica invece sono previste ben sei partite: Napoli-Brescia (ore 12.30), Lazio-Genoa, Lecce-Roma, Udinese-Bologna, Cagliari-Verona (ore 15.00) e Milan-Fiorentina alle ore 20.45. Insomma si preannuncia un weekend di calcio ricco di goal e spettacolo!

Ecco le Probabili Formazioni Serie A della sesta giornata

JUVENTUS-SPAL

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Chiellini, Danilo, De Sciglio, Douglas Costa, Perin, Alex Sandro

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Floccari, Petagna

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: D’Alessandro, Di Francesco, Fares, Kurtic

SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella

Squalificati: Murillo | Indisponibili: A. Ferrari, Maroni, Seculin, Gabbiadini

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, Sanchez

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

SASSUOLO-ATALANTA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari G., Peluso; Duncan, Locatelli, Traoré; Berardi, Caputo, Defrel

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Djuricic, Rogerio

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Kjaer, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Muriel

NAPOLI-BRESCIA

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Younes; Milik, Mertens

Squalificati: Koulibaly | Indisponibili: Tonelli, Maksimovic

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Magnani, Ndoj, Torregrossa

LAZIO-GENOA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

GENOA (3-4-1-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Barreca; Saponara; Kouamé, Pinamonti

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Sturaro

LECCE-ROMA

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Dell’Orco, Tachtsidis, Farias, Lapadula, Fiamozzi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cetin, Perotti, Spinazzola, Under, Zappacosta

UDINESE-BOLOGNA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; Nestorovski, Pussetto

Squalificati: De Paul | Indisponibili: Ter Avest

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Dijks

CAGLIARI-VERONA

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nainggolan, Faragò, Pavoletti, Cragno

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Tutino; Stepinski

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Badu, Bessa, Bocchetti, Crescenzi

MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao

Squalificati: Reina | Indisponibili: Caldara, Paquetà

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Rasmussen