SASSUOLO-ATALANTA CONVOCATI – Dopo la vittoria conquistata a Roma contro i giallorossi capitolini (2-0 grazie alle reti di Duvan Zapata e Marten de Roon), l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato sera contro il Sassuolo: una partita importantissima sotto tutti i punti di vista, nella quale un secondo successo può trascinare gli orobici a pochi punti dalla capoclassifica Inter (cinque vittorie nelle prime cinque giornate). Si prospetta una grande battaglia sportivamente parlando e i padroni di casa non staranno di certo a guardare. Il mister nerazzurro ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, nella quale ha sottolineato l’importanza di questa partita: tenendo presente anche dell’impegno infrasettimanale di Champions League contro lo Shakhtar a San Siro. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il comunicato dei convocati di Gian Piero Gasperini in vista di Sassuolo-Atalanta: evento che si terrà domani sera al Mapei Stadium.

SASSUOLO-ATALANTA CONVOCATI: LA SITUAZIONE

SASSUOLO-ATALANTA CONVOCATI: LA LISTA DIRAMATA DA GIAN PIERO GASPERINI

99 BARROW Musa

15 DE ROON Marten

19 DJIMSITI Berat

11 FREULER Remo

95 GOLLINI Pierluigi

10 GOMEZ Alejandro

8 GOSENS Robin

33 HATEBOER Hans

41 IBANEZ Roger

18 MALINOVSKYI Ruslan

5 MASIELLO Andrea

9 MURIEL Luis

2 TOLOI Rafael

21 CASTAGNE Timothy

13 ARANA Guilherme

6 PALOMINO José

88 PASALIC Mario

31 ROSSI Francesco

72 ILICIC Josip

57 SPORTIELLO Marco

4 SIMON Kjaer

91 ZAPATA Duvan