ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI / L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita apertissima nella quale urge un riscatto immediato dopo la batosta contro il Manchester City di Guardiola (5-1 dove a segnare è stato Ruslan Malinovskyi su rigore). I bergamaschi sono momentaneamente al terzo posto in classifica, dietro solo a Juventus (capolista) e Inter. Certo, per stare al loro passo bisognerà dare il 200% ogni match di Serie A, ma la palla è rotonda e può accadere di tutto. A livello formale ci sono delle novità per quanto concerne i biglietti atalantini in vista del match contro il Cagliari di Rolando Maran. Ecco tutti i dettagli.

ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

VIA LIBERA PER IL MATCH CONTRO I ROSSOBLU – Verso oggi pomeriggio, attraverso il sito ufficiale di Vivaticket (vivaticket.it), è stato dato il via libera per prendere i biglietti di Atalanta-Cagliari. Ovviamente priorità a chi avrà la Dea Card, nella quale il biglietto verrà integrato nella carta stessa (con tanto di segna posto). La Curva Nord, settore tanto affascinante quanto desiderato, è ancora a disposizione, ma conviene fare in fretta per trovare posto: basta un attimo e il settore diventa completamente “esaurito”.