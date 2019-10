ATALANTA-LECCE CONVOCATI: UNA PARTITA APERTISSIMA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Lecce: una partita nella quale servirà dare il massimo per uscirne con i tre punti. Questo weekend è una giornata di Serie A molto particolare. Perché? La risposta è abbastanza semplice: la Dea ha una grande opportunità per avvicinarsi al primo posto. No, non è uno scherzo. Essa è la pura verità andando ad analizzare calendario e classifica. Il posticipo dell’ottava giornata è Inter-Juventus (la prima contro la seconda) e in caso di vittoria da parte dei bergamaschi contro i pugliesi, ci troveremo di fronte ad un contesto molto interessante. Sicuramente si prospetta una grande battaglia domani al Gewiss Stadium di Bergamo. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare i convocati di Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Lecce.

ATALANTA-LECCE CONVOCATI: LA SITUAZIONE

ATALANTA-LECCE CONVOCATI / LA LISTA DIRAMATA DA GIAN PIERO GASPERINI

99 BARROW Musa

15 DE ROON Marten

19 DJIMSITI Berat

11 FREULER Remo

95 GOLLINI Pierluigi

10 GOMEZ Alejandro

8 GOSENS Robin

33 HATEBOER Hans

41 IBANEZ Roger

18 MALINOVSKYI Ruslan

5 MASIELLO Andrea

9 MURIEL Luis

2 TOLOI Rafael

21 CASTAGNE Timothy

13 ARANA Guilherme

6 PALOMINO José

88 PASALIC Mario

31 ROSSI Francesco

72 ILICIC Josip

57 SPORTIELLO Marco

4 KJAER Simon

91 ZAPATA Duvan