ATALANTA-LECCE: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Lecce: una partita nella quale servirà dare il massimo per uscirne con i tre punti. Questo weekend è una giornata di Serie A molto particolare. Perché? La risposta è abbastanza semplice: la Dea ha una grande opportunità per avvicinarsi al primo posto. No, non è uno scherzo. Essa è la pura verità andando ad analizzare calendario e classifica. Il posticipo dell’ottava giornata è Inter-Juventus (la prima contro la seconda) e in caso di vittoria da parte dei bergamaschi contro i pugliesi, ci troveremo di fronte ad una graduatoria abbastanza invitante.

TRA I DUE LITIGANTI, LA DEA POTREBBE GODERE – Come citato nell’introduzione, l’Atalanta affronterà il Lecce e se nel caso dovesse conquistare i tre punti, potrebbero arrivare nuove sorprese in chiave campionato. I nerazzurri sono a -3 dalla Juventus di Maurizio Sarri e a sole cinque lunghezze dell’Inter capolista. Domenica ci sarà il derby d’Italia, e tenendo presente che servirà assolutamente una vittoria orobica in Atalanta-Lecce, la lotta scudetto potrebbe farsi molto interessante: se nel caso la Juventus dovesse sbancare San Siro la Dea salirebbe a -2 dalla capolista; Inter vincitrice? I bergamaschi sono secondi. E in caso di pareggio? Con una “X” il distacco si riduce a -3. Certo, meglio guardare principalmente cosa farà l’Atalanta al Gewiss Stadium ma sognare non costa nulla: specialmente se è matematicamente possibile.