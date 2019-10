Buffon: “Voglio vincere la Champions League, sono tornato per questo”

Cosa c’è dietro al ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Al portiere bianconero non è proprio andata giù l’eliminazione ai quarti di finale della competizione due anni fa, quando l’arbitro Oliver fece perdere la qualificazione – e le staffe del portiere bianconero – alla squadra allora allenata da Massimiliano Allegri, che al Bernabeu si rese protagonista di una partita epica contro il Real Madrid. Lo sforzo fu inutile dato che Cristiano Ronaldo mandò i sogni bianconeri in frantumi con il rigore concesso dall’arbitro inglese al 90’. La stagione seguente, Buffon si trasferì al PSG di Neymar e Mbappe, sicuro di poter dire la sua in Champions League con i francesi. Ma l’esperienza fu un flop, conclusasi solamente agli ottavi di finale contro il Manchester United.

Il motivo che ha portato l’estremo difensore italiano classe 1978 al ritorno a Torino è dunque chiaro: portare a casa l’ambita coppa dalle grandi orecchie. Durante un’intervista a Tuttosport, Buffon ha spiegato i motivi del suo rientro allo Stadium dopo solo una stagione:

“La possibilità di vincere la Champions League ha pesato molto. Diciamo che il 51% ha inciso la voglia di non penalizzare la vita dei miei figli, mentre il 49% è per la vittoria in Champions League ma con certi ragazzi, con certi tifosi e società. Persone che mi hanno accompagnato per tutta la carriera. Tutto ciò è qualcosa di impagabile”.