Cremonese-Ascoli 1-0. Nel posticipo della 6.a giornata di Serie B, la Cremonese batte l’Ascoli 1-0 grazie ad una rete siglata da Soddimo al 21′. Con questo successo i grigiorossi salgono a quota 10 punti agguantando la zona playoff, mentre per l’Ascoli è la seconda sconfitta in campionato dopo lo stop esterno contro il Frosinone della 1.a giornata, i marchigiani restano terzi con 12 punti in compagnia del Benevento.



VIDEO GOL HIGHLIGHTS CREMONESE-ASCOLI



Cremonese-Ascoli. Alle ore 21 allo stadio ‘Zini’ di Cremona si giocherà il posticipo della 6.a giornata del campionato di Serie B, il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Questo match metterà di fronte la Cremonese di Massimo Rastelli e l’Ascoli di Paolo Zanetti. I grigiorossi occupano la 13.a posizione con 7 punti all’attivo (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e nell’ultimo match disputato hanno ottenuto un punto prezioso pareggiando per 0-0 al ‘Provinciale’ di Trapani contro i siciliani. Per quanto concerne i marchigiani, invece, questa stagione è partita con i buoni propositi, infatti i bianconeri occupano la 3.a posizione di classifica con 12 punti all’attivo (4 vittorie ed 1 scontta) e nell’ultimo incontro è arrivato il netto successo per 3-0 sullo Spezia, Ascoli che viene dunque da 3 vittorie consecutive in questo campionato e vorrà scavalcare Salernitana ed Empoli, vittoriose rispettivamente contro Livorno e Perugia portandosi in testa alla classifica. Cremonese-Ascoli sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dai signor Luigi Lanotte di Barletta e Filippo Bercigli di Valdarno, mentre il quarto uomo sarà il signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1.

Cremonese-Ascoli, le probabili formazioni. QUI CREMONESE- Mister Rastelli opterà per il 3-5-2 con Agazzi in porta; nella linea difensiva spazio per Caracciolo, Claiton e Bianchetti; gli esterni di centrocampo saranno Mogos e Migliore con Valzania, Castignetti e Deli; i due attaccanti saranno Ciofani e Ceravolo. QUI ASCOLI- Mister Zanetti risponderà con il classico 4-4-2 con Lanni in porta; i terzini saranno Gerbo e Pucino con Valentini e Brosco al centro della difesa; a centrocampo spazio per Padoin, Petrucci, Piccinocchi e Ninkovic; davanti giocheranno Ardemagni e Da Cruz.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Bianchetti; Mogos, Valzania, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. All. Rastelli.

Ascoli (4-4-2): Lanni; Gerbo, Valentini, Brosco, Pucino; Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Ninkovic; Ardemagni, Da Cruz. All. Zanetti.

Cremonese-Ascoli, come seguire il match in tv e streaming

Cremonese-Ascoli, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 6.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è da una settimana circa scaricabile anche sulla stick Now Tv. Dazn fino al 6 ottobre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.