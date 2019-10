Cremonese-Frosinone 1-1: Baroni inizia la sua esperienza a Cremona con un pareggio

Termina in parità il posticipo serale tra Cremonese e Frosinone. Un pareggio che non serve a nessuno in chiave classifica, con la squadra di Nesta ancora in zona play-out. Vantaggio Frosinone firmato Dionisi, in dubbio per questa sfida ma schierato dall’ex tecnico del Perugia. Nei minuti finali, Palombi firma il pari per la Cremonese e sventa una sconfitta che avrebbe lasciato l’amaro in bocca a Baroni. Tecnico subentrato a Rastelli, recentemente esonerato.

Il posticipo serale di questa domenica di Serie B sarà Cremonese-Frosinone. Una partita importantissima per il proseguo in panchina per il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta. La squadra si trova in cattive acque, in piena zona play-out e le ambizioni a inizio stagione erano ben diverse. Gli uomini allenati dal tecnico romano vengono da una incoraggiante vittoria con il Livorno firmata Ciano, senz’altro l’uomo più importante presente in rosa e sul quale conta maggiormente Nesta. La Cremonese invece è a metà classifica, precisamente al tredicesimo posto con 11 punti. Solamente due in più del Frosinone. Il match si profila dunque molto equilibrato dati i valori in campo delle due squadre.

Durante la conferenza stampa pre-gara, Nesta ha voluto caricare i suoi, dichiarando ai giornalisti l’obiettivo di domani: vincere. Il Frosinone però deve far fronte all’assenza di Trotta, Citro e Dionisi fermi ai box. Assenze che favoriranno senz’altro gli avversari allenati da Baroni, appena arrivato sulla panchina della Cremonese al posto dell’esonerato Rastelli. Calcio d’inizio domenica 27 ottobre, ore 21.

Cremonese-Frosinone streaming e diretta tv, dove vedere match domenica 27 ottobre

Il match valido per la nona giornata di Serie B, Cremonese-Frosinone, in programma domenica 27 ottobre ore 21, sarà trasmesso in streaming dalla piattaforma DAZN che detiene i diritti della cadetta. DAZN mette a disposizione l’applicazione ufficiale della piattaforma, dove sarà possibile connettersi dal proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!