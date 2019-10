Fiorentina-Lazio streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 27/10

Domenica 27 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Lazio. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa sono reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato italiano. I viola, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro l’Udinese ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro il Brescia. La Lazio, invece, si avvicina alla sfida reduce da ben due pareggi nelle ultime due gare stagionali. La squadra di mister Simone Inzaghi, infatti, ha pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Bologna ed ha pareggiato anche in casa per 3-3 contro l’Atalanta.

FIORENTINA-LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Rasmussen

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

squalificati: Nessuno

indisponibili: Berisha

FIORENTINA-LAZIO: LIVE STREAMING E DIRETTA TV

La gara di domenica sera, ore 20:45, tra Fiorentina-Lazio sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.