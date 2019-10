Dopo il rinvio del primo evento, l’Atalanta ha deciso (soprattutto in vista dei 112 anni della Dea) di programmare domani l’incontro tra l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini e i tifosi orobici. Ecco il comunicato della società attraverso il proprio sito ufficiale.

GASPERINI OSPITE PER I 112 ANNI ATALANTINI – L’Atalanta ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’evento: “Gian Piero Gasperini incontra i suoi più giovani tifosi: l’appuntamento è fissato per domani, giovedì 17 ottobre, ad Oriocenter dalle 18 alle 19. Un evento speciale in una giornata a dir poco unica dal momento che giovedì 17 ottobre l’Atalanta festeggia il suo 112° compleanno! Per scoprire come incontrare il tecnico nerazzurro consulta la pagina dedicata sul sito di Oriocenter che organizza l’evento, per accedere direttamente clicca http://www.oriocenter.it/it/eventi/Gasperini-incontra-tifosi!In occasione dell’evento sarà presente ad Oriocenter anche l’Official Atalanta Truck, ovvero il negozio mobile nerazzurro. Dalle 14 alle 20 nel park antistante l’ingresso della Food Court/UCI Cinemas il Truck sarà aperto, sarà così possibile acquistare i prodotti ufficiali nerazzurri“.

L’ATALANTA TRUCK (STORE MOBILE) PRESENTE: ECCO TUTTI I DETTAGLI – Ovviamente, ogni volta che l’Atalanta presenta qualche evento c’è il famoso store mobile. Ecco il comunicato della società bergamasca sul “truck” nerazzurro: “In occasione dell’evento che giovedì 17 ottobre vedrà protagonista il tecnico Gian Piero Gasperini ed in concomitanza con il 112° compleanno della Società, sarà presente ad Oriocenter anche l’Official Atalanta Truck, ovvero il negozio mobile nerazzurro. Dalle 14 alle 20 nel park antistante l’ingresso della Food Court/UCI Cinemas il Truck sarà aperto, sarà così possibile acquistare i prodotti ufficiali nerazzurri! Non perdere l’occasione”.