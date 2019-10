Genoa-Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita Serie A 5 ottobre ore 20:45

È l’ora della verità per Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese si gioca il suo futuro sulla panchina del Milan a Marassi, palcoscenico a lui tanto caro quando allenava la Sampdoria. Questa volta difronte a lui ci sarà il Genoa, squadra attualmente al terzultimo posto in campionato. Il Milan viaggia più o meno sugli stessi regimi dei liguri, avendo collezionato solamente sei punti in sei gare. Perdendo addirittura le ultime tre partite. La dirigenza rossonera sta valutando già gli eventuali sostituti, dove spiccano i nomi dei vari Shevchenko e Rudi Garcia. Ci saranno novità in casa Milan, come l’esclusione dal primo minuto di Piatek che farà spazio in avanti al giovane Leao. Autore di un super gol nell’ultima gara, persa contro la Fiorentina di Montella per 3-1.

Il Genoa di Andreazzoli si è inceppato dopo una buona partenza iniziale. I rossoblu provengono da quattro partite piuttosto negative, dove sono stati battuti per ben 3 volte. L’ultima contro la Lazio a Roma per 4-0. Il riscatto sarà proprio contro il Milan di Giampaolo? Calcio d’inizio sabato 5 ottobre, ore 20:45.

Genoa-Milan streaming e diretta tv, sabato 5 ottobre ore 20:45

Il match valido per la 7a giornata di Serie A 2019/20, Genoa-Milan, in programma a Marassi sabato 5 ottobre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, canale Dazn1 disponibile anche sulla piattaforma Sky. Buona visione!