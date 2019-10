Juventus-Bologna streaming Dazn e diretta tv Serie A, dove vedere match 19 ottobre

Juventus-Bologna. All’ Allianz Stadium di Torino è in programma il terzo anticipo dell’ 8.a giornata di Serie A Tim che si giocherà sabato 20 ottobre alle ore 20.45, scenderanno in campo la Juventus di Maurizio Sarri e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il serbo dovrebbe essere regolarmente in panchina sabato sera, quest’incontro verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I bianconeri dopo la vittoria nel Derby d’Italia contro l’Inter di due settimane fa che gli ha consentito di scavalcare in testa alla classifica, vorrà mantenere il primato in vista prima di dedicarsi completamente all’imminente match di Champions League in programma martedì 22 ottobre alle ore 21 contro la Lokomotiv Mosca, match che si giocherà all’ Allianz Stadium. I bianconeri in 7 giornate di campionato hanno raccolto 19 punti, frutto di 6 vittorie ed 1 pareggio. I felsinei giungono a Torino con l’obiettivo di riuscire a strappare un risultato positivo dall’ Allianz Stadium ma non sarà facile, i rossoblù occupano l’ 11.a posizione in classifica con 9 punti all’ attivo (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno precedente alla sosta per le nazionali hanno ottenuto un buon pareggio casalingo 2-2 contro la Lazio. Juventus-Bologna sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia, coaudiuvato dai signor Imperiale e Bresmes, il quarto ufficiale sarà Fourneau.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni. QUI JUVENTUS- Mister Sarri ripartirà dal 4-3-1-2 con Szczesny a difesa della porta bianconera; i terzini saranno Cuadrado ed Alex Sandro con Bonucci e De Ligt centrali difensivi; in mediana spazio per il trio formato da Khedira, Pjanic e Matuidi; Bernardeschi reduce da 2 reti importanti in nazionale fungerà da trequartista alle spalle di Higuain e Ronaldo con Dybala pronto a subentrare nella ripresa. QUI BOLOGNA- Il tecnico serbo Mihajlovic schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta; i due terzini saranno Mbaye e Krejci con Danilo e Denswil al centro della difesa; la diga di centrocampo sarà formata da Poli e Dzemaili; Orsolini, Soriano e Sansone agiranno alle spalle dell’unica punta Palacio.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Juventus-Bologna, come seguire il match in tv e streaming

Juventus-Bologna, info diretta tv e streaming. Questo anticipo dell’8.a giornata della Serie A Tim sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo incontro amichevole scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è scaricabile anche sulla stick Now Tv. Per guardare questo match sarà necessario acquistare il ticket di 9,99 € al mese.

Juventus-Bologna, i precedenti. Le due squadre in Serie A si sono affrontate ben 80 volte con 46 vittorie bianconere, 29 pareggi e 5 successi dei felsinei. L’ultimo precedente all’ Allianz Stadium si è disputato il 26 settembre del 2018, gara terminata per 2-0 in favore dei bianconeri con le reti di Dybala al 12′ e Matuidi al 16′.