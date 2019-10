Juventus-Genoa, streaming e diretta tv Serie A: dove vedere il match oggi 30 ottobre

Questa sera alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino si disputerà Juventus-Genoa, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A.

Juventus-Genoa, presentazione del match

L’incontro sulla carta sembra essere dal pronostico scontato, ma i liguri dopo l’avvicendamento in panchina che ha visto l’ex grifone Thiago Motta prendere il posto dell’esonerato Aurelio Andreazzoli, sembrano aver trovato una nuova verve subito dimostrata sabato sera quando nell’incontro casalingo contro il Brescia la squadra rossoblu ha vinto 3-1 nonostante lo svantaggio iniziale, con una ripresa giocata alla grande. Successo molto importante che ha permesso al Genoa di superare Spal e Brescia (una partita in meno) e agganciare il Lecce al quart’ultimo posto in classifica con otto punti.

Sono stati proprio i salentini a bloccare sabato pomeriggio la Juventus sul pareggio per 1-1 allo stadio Via del Mare, la squadra di Maurizio Sarri ha sofferto parecchio i ritmi alti proposti dalla squadra di Fabio Liverani che si difesa con molto ordine e dove alla fine si è fatta sentire parecchio l’assenza di Cristiano Ronaldo rimasto a casa per un turno di riposo. Per fortuna dei bianconeri la rivale attuale, ovvero l’Inter, non ha approfittato del mezzo passo falso pareggiando a sua volta in casa con il Parma facendo si che i campioni d’Italia siano sempre in testa al campionato con un punto di vantaggio. Ovviamente questa sera i tre punti sono d’obbligo visto davanti al proprio pubblico. Fino a questo momento la Juventus all’Allianz Stadium ha sempre vinto (quattro su quattro), ma solamente contro lo Spal ha vinto con più di un gol di scarto (2-0) mentre contro Napoli, Verona e Bologna si sono registrate tutte vittorie di misura anche abbastanza sofferte.

Nella scorsa stagione il Genoa è stata una delle quattro squadre ad uscire con un pareggio dallo stadio torinese grazie al pareggio per 1-1 con reti Ronaldo e Bessa; i precedenti nella massima serie sotto la Mole sono 52 con i padroni di casa in netto vantaggio con 40 vittorie contro le 2 degli ospiti e 10 pareggi, le reti bianconere sono state 128, quelle dei rossoblu 41.

L’arbitro della gara sarà Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Antonino Santoro di Catania, quarto uomo Federico La Penna della sezione di Roma. Al VAR sarà presente Gianpaolo Calvarese di Teramo, assistito all’AVAR da Damiano Di Iorio di VCO (Verbano-Cusio-Ossola).

Juventus-Genoa, probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Cassata, Radovanovic; Kouamè, Pinamonti, Pandev.

Juventus-Genoa, diretta tv e streaming

Il match della decima giornata del campionato di Serie A Juventus-Genoa in programma oggi allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 21, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (ch. 201) e Sky Sport HD (ch.252) con diretta a partire dalle ore 20.55. La gara sarà trasmessa anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite

La telecronaca del match sarà affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani, mentre a bordocampo saranno presenti Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dell’Allianz Stadium sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.