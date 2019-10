Lecce-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere Serie A 26 ottobre

Scampato il pericolo Champions League grazie a uno strepitoso Paulo Dybala, la Juventus di Sarri si appresta ad affrontare il Lecce di Liverani in questo anticipo della 9a giornata di Serie A 2019/20. Una partita importante per i bianconeri, costretti a vincere per mantenere il primato solitario in classifica. I pugliesi non sono in questo momento un avversario facile da affrontare nonostante la posizione in classifica riveli il contrario. Infatti, i giallorossi di Liverani vengono da un ottimo pareggio esterno a San Siro contro il Milan e vorranno ripetere la super prestazione contro in rossoneri in casa. Affrontare la Juventus è galvanizzante per tutti gli avversari e le crepe difensive mostrate dal reparto arretrato potrebbe giocare a favore del Lecce. La coppia difensiva De Ligt-Bonucci ancora non convince e gli errori da parte dei difensori in queste ultime giornate, sono stati molti.

Un dato allarmante per Sarri che dopo l’impegno di Champions contro la Lokomotiv Mosca, si sarà messo al lavoro con la sua squadra per risolvere queste problematiche alquanto preoccupanti. Calcio d’inizio ore 15, sabato 26 ottobre.

Lecce-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere Serie A sabato 26 ottobre ore 15

Il match valido per la 9a giornata di Serie A 2019/20, Lecce-Juventus, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Calcio Serie A e Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere la partita in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare. Buon divertimento!