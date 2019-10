Milan, domani alle 12 la conferenza stampa di Pioli

Domani, come di consuetudine, ci sarà alla vigilia di Milan-Spal la conferenza stampa di stefano Pioli che interverrà davanti ai giornalisti a partire dalle ore 12 a Milanello.

Ecco la preparazione dei rossoneri in vista della partita che si disputerà giovedì sera alle 21.00: dopo la colazione condivisa alle 10.00, i ragazzi di Mister Pioli ha iniziato il lavoro in palestra con alcuni esercizi finalizzati all’attivazione muscolare. A seguire la squadra è stata divisa in due parti: la prima, composta dai giocatori impegnati nel match dell’Olimpico, ha continuato sempre in palestra svolgendo un lavoro defaticante; la seconda, invece, è uscita sul ribassato per effettuare delle esercitazioni sul possesso palla attraverso torelli ad alta intensità. Una serie di conclusioni in porta con palla in movimento ha preceduto la partitella a campo ridotto, dopo la quale si è conclusa la sessione odierna. All’allenamento in gruppo hanno preso parte anche Bonaventura e Caldara.

La giornata di domani prevede invece oltre alla conferenza, una seduta di rifinitura nella mattinata e nel pomeriggio.

Nonostante Bonaventura e Caldara siano tornati in gruppo la convocazione del difensore dovrebbe essere esclusa, dato che il processo di aumento del minutaggio nelle gambe con la Primavera sembra la soluzione migliore. Il centrocampista invece verrà valutato nelle prossime sedute.