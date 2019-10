Napoli-Atalanta diretta tv e streaming: dove vedere il match

NAPOLI-ATALANTA DIRETTA TV E STREAMING: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di mercoledì sera contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Una partita dalla grande posta in palio: i nerazzurri sono terzi in classifica e a soli tre punti dalla vetta (al primo posto c’è la Juventus di Maurizio Sarri). Contando anche che la Dea ha il miglior attacco della Serie A. Si prospetta una grande battaglia: nessuna vuole lasciare qualche punto per strada ed entrambe vogliono la vittoria per raggiungere i loro rispettivi obbiettivi stagionali. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove vedere Napoli-Atalanta.

NAPOLI-ATALANTA DIRETTA TV E STREAMING

Il match tra Napoli-Atalanta in programma alle ore 19:00 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta a partire dalle 18:30. E poi alle 21:30 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.