Qualificazioni Euro 2020, il programma di oggi 11 ottobre: Repubblica Ceca-Inghilterra il clou

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di venerdì 11 ottobre:

Girone H Andorra-Moldova (ore 16);

Girone H Islanda-Francia (ore 18);

Girone H Turchia-Albania (ore 20.45);

Girone A Montenegro-Bulgaria (ore 20.45);

Girone A Repubblica Ceca-Inghilterra (ore 20.45);

Girone B Portogallo-Lussemburgo (ore 20.45);

Girone B Ucraina-Lituania (ore 20.45);



Qualificazioni Euro 2020, tornano le gare di Qualificazione ai prossimi Europei che si terranno dal 12 giugno al 12 luglio in 12 paesi differenti. Questa prima tornata di gare si giocherà da giovedì 10 a sabato 12 ottobre.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo I. All’ Astana Arena si apre il giovedì delle Qualificazioni Euro 2020 con il Kazakistan che ospita Cipro per la 7.a giornata del Gruppo I, il match si giocherà alle ore 16. I padroni di casa sono terzi con 7 punti in classifica ma la Qualificazione sembra un’utopia considerando i 15 punti della Russia, seconda, e i 18 punti del Belgio, terzo. Discorso simile per Cipro che è quarto con 7 punti in classifica. In sostanza si gioca per l’onore. Alle ore 20.45 per il Gruppo I si gioca anche Russia-Scozia con i russi che sono secondi con 15 punti ed hanno buone chance di Qualificazione, mentre gli scozzesi sono penultimi con 6 punti e sono praticamente tagliati fuori, il match si giocherà allo stadio Luzhniki di Mosca. Chude il Gruppo I il match di Bruxelles tra Belgio e San Marino con i ‘diavoli rossi’ pronti a staccare il pass per Euro 2020.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo C. Alle ore 18 la seconda gara del giovedì Europeo metterà di fronte Bielorussia ed Estonia, match che si giocherà a Minsk. I padroni di casa sono penultimi con 3 punti, mentre l’Estonia non ha ottenuti punti in questo girone, questo match conta poco ai fini della Qualificazione delle due squadre. Il big match di giornata è la sfida di Rotterdam tra l’Olanda e l’Irlanda del Nord con gli ‘orange’ a meno 3 punti dai nordirlandesi che attualmente sono primi con gli stessi punti della Germania (12), che oggi riposa per quanto concerne le Qualificazioni ma ha giocato ieri in amichevole contro l’Argentina pareggiando per 2-2.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo G. A Riga la Lettonia ospita la Polonia per la 7.a giornata del Gruppo G, calcio d’inizio alle ore 20.45. I lettoni sono fanalino di coda con 0 punti, mentre i polacchi guidano il raggruppamento con 13 punti ma la strada verso l’Europeo è ancora lunga. Nell’altra gara del girone a Skopje la Macedonia riceve la Slovenia, i macedoni sono quarti con 8 punti in classifica, mentre la Slovenia è seconda con 11 punti, un match che si preannuncia interessante principalmente per i padroni di casa che con una vittoria rientrerebbero in corsa. Alle ore 20.45 a Vienna l’Austria riceve Israele, austriaci terzi con 10 punti, mentre gli ospiti sono quinti con 8 punti, questo match si preannuncia interessante ai fini della classifica. Dunque questo Gruppo G può sovvertire i pronostici con cinque squadre per 2 posti, raccolte nello spazio di 5 punti.

Qualificazioni Euro 2020, gruppo E. Alle ore 20.45 a Trnava la Slovacchia ospita il Galles, i padroni di casa sono secondi con 9 punti, 3 in più rispetto al Galles che ne ha 6. Entrambe le squadre sono in corsa per un posto ai prossimi Europei. Nell’ altra gara del girone, sempre alle ore 20.45 a Spalato la Croazia ospita l’Ungheria, i croati guidano il Gruppo E con 10 punti, uno in più rispetto ai magiari che inseguono a 9 punti. In questo gruppo riposa l’Azerbaigian e in sostanza ci sono quattro squadre raccolte in 4 punti che sperano di accedere al prossimo Europeo.

Qualificazioni Euro 2020, il programma completo di giovedì 10 ottobre:

Girone I Kazakistan-Cipro (ore 16);

Girone C Bielorussia-Estonia (ore 18);

Girone I Russia-Scozia (ore 20.45);

Girone I Belgio-San Marino (ore 20.45);

Girone G Lettonia-Polonia (ore 20.45);

Girone G Macedonia-Slovenia (ore 20.45);

Girone G Austria-Israele (ore 20.45);

Girone E Slovacchia-Galles (ore 20.45);

Girone E Croazia-Ungheria (ore 20.45);

Girone C Olanda-Irlanda del Nord (ore 20.45).